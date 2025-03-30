Команда македоновских Казачков заняла первое место в финале конкурса

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Конкурс включал пять увлекательных этапов, каждый из которых был направлен на раскрытие талантов участниц:На Визитке команда казачков представила Македоновскую школу, девочки рассказали о важности казачьей направленности школы и художественно продемонстрировали навыки рубки шашкой, метания ножей, стрельбы из лука и управления БПЛА.В конкурсе «Песня о семье» девочки представили композицию «Когда казак придет с войны…», которую посвятили всем, кто сражается сейчас на фронтах СВО и тем, кто с нетерпением ждет их возвращения домой.Также девочки проявили свое мастерство в конкурсах «Художественная нарезка овощей» и «Собери брата в школу».В финальном конкурсе команда исполнила танец «Казачья полька с каблучком».