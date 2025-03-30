Команда македоновских Казачков заняла первое место в финале конкурса
Команда Македоновской школы «Казачки» заняла 1 место в финале районного конкурса «А ну-ка, девушки!», который прошёл в стенах Татищевского лицея.
Конкурс включал пять увлекательных этапов, каждый из которых был направлен на раскрытие талантов участниц:
На Визитке команда казачков представила Македоновскую школу, девочки рассказали о важности казачьей направленности школы и художественно продемонстрировали навыки рубки шашкой, метания ножей, стрельбы из лука и управления БПЛА.
В конкурсе «Песня о семье» девочки представили композицию «Когда казак придет с войны…», которую посвятили всем, кто сражается сейчас на фронтах СВО и тем, кто с нетерпением ждет их возвращения домой.
Также девочки проявили свое мастерство в конкурсах «Художественная нарезка овощей» и «Собери брата в школу».
В финальном конкурсе команда исполнила танец «Казачья полька с каблучком».
Конкурс включал пять увлекательных этапов, каждый из которых был направлен на раскрытие талантов участниц:
На Визитке команда казачков представила Македоновскую школу, девочки рассказали о важности казачьей направленности школы и художественно продемонстрировали навыки рубки шашкой, метания ножей, стрельбы из лука и управления БПЛА.
В конкурсе «Песня о семье» девочки представили композицию «Когда казак придет с войны…», которую посвятили всем, кто сражается сейчас на фронтах СВО и тем, кто с нетерпением ждет их возвращения домой.
Также девочки проявили свое мастерство в конкурсах «Художественная нарезка овощей» и «Собери брата в школу».
В финальном конкурсе команда исполнила танец «Казачья полька с каблучком».