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Команда македоновских Казачков заняла первое место в финале конкурса

Новости
Команда Македоновской школы «Казачки» заняла 1 место в финале районного конкурса «А ну-ка, девушки!», который прошёл в стенах Татищевского лицея.

Команда македоновских Казачков заняла первое место в финале конкурса

Конкурс включал пять увлекательных этапов, каждый из которых был направлен на раскрытие талантов участниц:

На Визитке команда казачков представила Македоновскую школу, девочки рассказали о важности казачьей направленности школы и художественно продемонстрировали навыки рубки шашкой, метания ножей, стрельбы из лука и управления БПЛА.

Команда македоновских Казачков заняла первое место в финале конкурса

В конкурсе «Песня о семье» девочки представили композицию «Когда казак придет с войны…», которую посвятили всем, кто сражается сейчас на фронтах СВО и тем, кто с нетерпением ждет их возвращения домой.

Команда македоновских Казачков заняла первое место в финале конкурса

Также девочки проявили свое мастерство в конкурсах «Художественная нарезка овощей» и «Собери брата в школу».

В финальном конкурсе команда исполнила танец «Казачья полька с каблучком».

Команда македоновских Казачков заняла первое место в финале конкурса