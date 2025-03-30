История саратовского хлебокомбината впечатлила юных саратовцев

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В школа-интернате г.Хвалынска прошла увлекательная лекция об истории саратовского хлебокомбаната. Занятие для воспитанников интерната провела координатор общественного проекта Саратовского регионального отделения общественно-государственной организации Ассамблеи народов России Анна Мустафина.Ребята с интересом слушали рассказ об истории саратовской фабрики, созданной в 1886 году, развитии производства и выпускаемой продукции.«Наверняка бабушки и дедушки, прогуливая внучат по проспекту Столыпина (ранее именовался Кировым) нет-нет да и вспомнят свои собственные детские походы за Стружкинскими яствами. Даже в застойные годы, когда об ассортименте из ста наименований и мечтать не приходилось, хлебобулочная продукция от «Стружкина» обеспечивала саратовцам достойное разнообразие. В центральный магазин на проспекте за горячим хлебом и сладкой булочкой жители города приезжали семьями, совмещая этот поход с вечерней прогулкой. А хитом всегда был и остается по сей день саратовский калач — своеобразная визитная карточка города», - рассказал в телеграм-канале председатель Общественной палаты региона, председатель саратовского отделения Ассамблеи народов России Борис Шинчук.