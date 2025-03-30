Участник спецоперации  Сергей Фролков поддержал инициативу возвести  школу имени героев СВО

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Участник СВО, член Всероссийской Общественной Организации Ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей Фролков поддержал инициативу строительства новой современной школы на 1100 мест в Ленинском районе Саратова.Речь идет о новом корпусе гимназии № 75, который планируется возвести на заросшей сорными растениями части близ сквера «Территория детства».«Для детей и родителей очень важны комфортные условия в школе. Представленный проект с бассейом и спортивным ядром отвечает современным запросам. Здание новой школы будет носить имя Героев специальной военной операции. Важно отметить, что в год 80 –летия Победы строительство таких объектов очень символично. В честь подвигов наших земляков, участвовавших в специальной военной операции, новая школа будет носить их имена, что станет источником патриотизма для учащихся.Рассмотрев внимательно представленный план, обратил внимание, что сохраняется историческая часть сквера. Уверен, что сквер будет развиваться, потому что на пустыре, который там образовался, проходят «тусовки» любителей ночной жизни. А что касается современного стадиона – это отличная возможность для всех жителей заняться спортом, возможность активного отдыха не только для учащихся, но и для всех жителей микрорайона", - поделился Сергей Фролков.