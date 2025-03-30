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«Единая Россия» отправила гуманитарную помощь жителям Белгородской области

Новости
«Единая Россия» отправила гуманитарную помощь жителям Белгородской области


Гуманитарная помощь была собрана первичными отделениями партии, активистами и волонтерами

Волонтеры партии передали самое необходимое: продукты питания длительного хранения, крупы, консервы, детское питания, а также бытовую химию и предметы личной гигиены.
Руководитель регионального исполкома партии, депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков отметил, что гуманитарная помощь формировалась с учетом пожеланий и просьб людей.
«Единая Россия» оказывает гуманитарную помощь с первых дней начала специальной военной операции. Пункты сбора и отправки гумпомощи работают во всех местных отделениях партии. Уже несколько сотен тонн самого необходимого было отправлено в зону проведения СВО и жителям приграничных областей. Не так давно гуманитарный груз отправляли в Курскую область. Сегодня отправляем жителям Белгородской области, которые страдают от агрессий со стороны вооруженных сил так называемой Украины.
Продолжим и дальше помогать нашим соотечественникам. Вместе победим», - подчеркнул Сергей Гладков.
Ветеран СВО, волонтер партии «Единая Россия» Олег Мысов рассказал, что является постоянным участником гуманитарных миссий.
«Стараемся помогать, как нашим бойцам, так и жителям приграничных областей. Активное участие людей в гуманитарных миссиях и волонтерском движении говорит о консолидации нашего общества и полной поддержки решений нашего Президента и главнокомандующего. Будем работать в этом направлении до Победы», - подытожил Олег Мысов.

Волонтерская деятельность и оказание гуманитарной помощи является важным направлением народной программы партии «Единая Россия».