Строительство школы в Ленинском: Почему кто-то против?
Раздувание конфликта. Уничтожат ли сквер? Проблема переполненности школ.
В эфире программы «Громкая тема» на радио «Комсомольская правда Саратов» Тихонова Татьяна Раисовна, директор Центра детского творчества Ленинского района, и Баранников Петр Геннадьевич, член регионального штаба Народного фронта, член правления Общественного совета при Саратовской областной думе 7-го созыва разобрали почему некоторые жители выступают против строительства новой, современной школы в Ленинском районе.
В эфире программы «Громкая тема» на радио «Комсомольская правда Саратов» Тихонова Татьяна Раисовна, директор Центра детского творчества Ленинского района, и Баранников Петр Геннадьевич, член регионального штаба Народного фронта, член правления Общественного совета при Саратовской областной думе 7-го созыва разобрали почему некоторые жители выступают против строительства новой, современной школы в Ленинском районе.