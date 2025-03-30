Сегодня Саратовская область подверглась атаке БПЛА

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С 5 утра жители Саратова и Энгельса слышат многочисленные взрывы и выкладывают видео в соцсети.Управление региональной безопасности области напоминает жителям области о мерах безопасности в случае угрозы атаки БПЛА:- Если Вы находитесь в доме/квартире/здании, отойдите от окон. Постарайтесь укрыться в помещениях, расположенных между несущими стенами и не имеющих окон и других крупных стеклянных конструкций (ванная комната, коридор, кладовая).- Если Вы находитесь на улице – укройтесь в ближайшем заглубленном помещении, либо, как минимум, отойдите от зданий на расстояние не менее 100 метров.- Воздержитесь от публикации фото-, видеоматериалов с мест обнаружения БПЛА!- Ни в коем случае не приближайтесь к обломкам БПЛА, не пытайтесь самостоятельно перемещать их или ликвидировать! Сообщить об обнаружении БПЛА можно по единому номеру вызова экстренных служб 112 или по телефону ЕДДС своего города или района.