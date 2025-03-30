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Сегодня Саратовская область подверглась атаке БПЛА

Новости
От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность.


С 5 утра жители Саратова и Энгельса слышат многочисленные взрывы и выкладывают видео в соцсети.
Управление региональной безопасности области напоминает жителям области о мерах безопасности в случае угрозы атаки БПЛА:

- Если Вы находитесь в доме/квартире/здании, отойдите от окон. Постарайтесь укрыться в помещениях, расположенных между несущими стенами и не имеющих окон и других крупных стеклянных конструкций (ванная комната, коридор, кладовая).

- Если Вы находитесь на улице – укройтесь в ближайшем заглубленном помещении, либо, как минимум, отойдите от зданий на расстояние не менее 100 метров.

- Воздержитесь от публикации фото-, видеоматериалов с мест обнаружения БПЛА!

- Ни в коем случае не приближайтесь к обломкам БПЛА, не пытайтесь самостоятельно перемещать их или ликвидировать! Сообщить об обнаружении БПЛА можно по единому номеру вызова экстренных служб 112 или по телефону ЕДДС своего города или района.


Сегодня Саратовская область подверглась атаке БПЛА