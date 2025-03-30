В Саратове 8 мая пойдет парад Победы

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В Саратове в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится торжественное прохождение войск саратовского гарнизона. Оно запланировано на Театральной площади 8 мая. Также на 9 мая запланирован салют. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.«С учетом 80-летия Победы, юбилейной даты, на сегодняшний момент уже с профильными ведомствами, обеспечивающими безопасность, мы проговорили этот вопрос. Эта дата очень важна для нас. Что касается проведения «Бессмертного полка», вопрос на сегодняшний момент остается открытым. В зависимости от оперативной обстановки службами и ведомствами будет приниматься соответствующее решение ближе к дате проведения», - подчеркнул Роман Бусаргин.