Фермеры Питерского района увеличивают поголовье скота

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"Если говорить об итогах 2024 года, хотелось бы выразить искренние слова благодарности нашему губернатору Роману Викторовичу Бусаргину за своевременно выделенные по его инициативе средства из областного бюджета на компенсацию затрат по содержанию маточного поголовья овец. Эта мера поддержки позволила нам сохранить и увеличить маточное поголовье, а часть средств мы смогли направить на покупку кормов для обеспечения зимнего стойлового содержания овец. Надеемся на то, что такая мера поддержки будет оказана сельхозпроизводителям региона и в текущем году", - отметил глава КФХ Питерского муниципального района Михаил Данышев.