30 марта 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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13:30 | 29 марта
Двенадцатая «Туриада» пройдет с 20 по 24 мая в Хвалынске
12:47 | 29 марта
В сквере «Территория детства» прошёл субботник
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История саратовского хлебокомбината впечатлила юных саратовцев
16:42 | 28 марта
Команда македоновских Казачков заняла первое место в финале конкурса
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Участник спецоперации  Сергей Фролков поддержал инициативу возвести  школу имени героев СВО
15:46 | 28 марта
Капитальный ремонт поликлиники Ровенской районной больницы идет опережающими темпами
15:26 | 28 марта
«Единая Россия» отправила гуманитарную помощь жителям Белгородской области
13:00 | 28 марта
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09:00 | 28 марта
В Саратове 8 мая пойдет парад Победы
07:43 | 28 марта
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Фермеры Питерского района увеличивают поголовье скота

Новости / АПК
Губернатор Роман Бусаргин сегодня выступил в областной думе с отчетом о работе Правительства в 2024 году. В докладе была затронута тема разведения животноводства в районах области.



"Если говорить об итогах 2024 года, хотелось бы выразить искренние слова благодарности нашему губернатору Роману Викторовичу Бусаргину за своевременно выделенные по его инициативе средства из областного бюджета на компенсацию затрат по содержанию маточного поголовья овец. Эта мера поддержки позволила нам сохранить и увеличить маточное поголовье, а часть средств мы смогли направить на покупку кормов для обеспечения зимнего стойлового содержания овец. Надеемся на то, что такая мера поддержки будет оказана сельхозпроизводителям региона и в текущем году", - отметил глава КФХ Питерского муниципального района Михаил Данышев.