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Роман Бусаргин помог алгайским животноводам в развитии мясного скотоводства

Новости
Сегодня губернатор Роман Бусаргин выступил в областной думе с отчетом о работе Правительства в 2024 году


Доклад главы региона касался всех жизненно важных сфер, в том числе агропромышленной отрасли.

По итогам прошлого года объем господдержки на развитие АПК составил более 6 млрд рублей, что в 1,5 раза выше, чем в 2023 году. Получателями стали более 900 хозяйствующих субъектов.

Предыдущий 2024 год выдался очень сложным для животноводов Александрово-Гайского района в плане заготовки сена. Малоснежная зима, а затем засушливое лето повлияли на травостой и мы с 1 га сенокосов получали от 1 до 1,5 центнеров сена. Традиционным укладом жизни в нашей полупустынной зоне является разведение мясного скота, и мы с тревогой ожидали предстоящей зимовки. Мы обратились с нашей проблемой к губернатору области Роману Бусаргину, и он с пониманием отнесся к нам, выделив из областного бюджета средства на развитие мясного скотоводства. Благодаря поддержке главы региона мы смогли приобрести недостающие корма, сохранили и увеличили поголовье. Мы надеемся, что в текущем году данный вид поддержки со стороны правительства области сохранится, а мы, животноводы, в свою очередь приложим все усилия, чтобы увеличивать поголовье и обеспечивать жителей области экологически чистым алгайским мясом, - рассказывает Александрово - Гайский фермер Супьян Манаев.