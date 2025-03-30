30 марта 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Двенадцатая «Туриада» пройдет с 20 по 24 мая в Хвалынске
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История саратовского хлебокомбината впечатлила юных саратовцев
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Команда македоновских Казачков заняла первое место в финале конкурса
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07:43 | 28 марта
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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Молодых специалистов рабочих профессий становится больше

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Молодые специалисты региона становятся участниками инициированной Романом Бусаргиным программы поддержки при трудоустройстве на промышленные предприятия. Они получают единовременные выплаты в размере от 200 до 450 тысяч рублей.



Вместе с работодателями были определены самые востребованные на данный момент специальности: инженер-конструктор, инженер-программист, инженер-технолог, токарь, фрезеровщик.

Генеральный директор ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" Дмитрий Ханенко высоко оценил данную программу.

"Для всех сегодня крайне актуален кадровый вопрос. Да, на собственном уровне мы решаем его, стараемся создавать конкурентные условия для наших специалистов. Но человек же всегда ищет, где лучше. Инициатива губернатора о выплатах молодым специалистам, которые устраиваются на промышленные предприятия, помогла нам дополнительно привлечь рабочие руки. Наши ребята говорят, что для них это хорошее подспорье. Кто-то вносит эти деньги в качестве взноса по ипотеке, кто-то просто оставляет «на потом». Самое главное, что это решение положительно влияет на развитие всего промышленного сектора", - поделился Дмитрий Ханенко.