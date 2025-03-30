Молодых специалистов рабочих профессий становится больше

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Вместе с работодателями были определены самые востребованные на данный момент специальности: инженер-конструктор, инженер-программист, инженер-технолог, токарь, фрезеровщик.Генеральный директор ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" Дмитрий Ханенко высоко оценил данную программу."Для всех сегодня крайне актуален кадровый вопрос. Да, на собственном уровне мы решаем его, стараемся создавать конкурентные условия для наших специалистов. Но человек же всегда ищет, где лучше. Инициатива губернатора о выплатах молодым специалистам, которые устраиваются на промышленные предприятия, помогла нам дополнительно привлечь рабочие руки. Наши ребята говорят, что для них это хорошее подспорье. Кто-то вносит эти деньги в качестве взноса по ипотеке, кто-то просто оставляет «на потом». Самое главное, что это решение положительно влияет на развитие всего промышленного сектора", - поделился Дмитрий Ханенко.