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Директора школ откроют новые перспективы развития системы образования региона

Новости
Директора школ откроют новые перспективы развития системы образования региона


Сегодня стартовал форум руководителей общеобразовательных организаций «Управление школой: современные реалии, трансформация, прогрессия», который традиционно объединил около 500 директоров школ и руководителей органов управления образованием региона.

Программа форума включает пленарные заседания и работу различных площадок, посвящённых таким важным темам, как повышение качества преподавания, поддержка талантливых учеников, создание комфортной образовательной среды и использование цифровых технологий для улучшения процессов планирования, организации и контроля учебной деятельности. Особое внимание будет уделено вопросам внедрения федеральных государственных образовательных стандартов и подготовки педагогов к работе в условиях современных вызовов.

«Саратовская область является активным участником национальных проектов, федеральных и региональных программ, которые позволили улучшить качество образования, обеспечивая доступность и развитие молодых талантов по естественно-научному и технологическому направлениям. Безусловно, это заслуга органов местного самоуправления, руководителей и педагогов школ. Мы должны понимать, что школа сейчас- стратегический объект подготовки будущего поколения нашей страны. В работе форума участники поделятся опытом, обсудят успешные практики управления школьными коллективами, и, конечно, актуальные проблемы и вызовы современного образования», - отметила первый заместитель министра образования Елена Нерозя.

В рамках мероприятия предусмотрены презентации успешных кейсов, демонстрирующих эффективность внедрения передовых методик обучения. Участники форума также смогут ознакомиться с лучшими практиками и инновационными проектами, реализуемыми в школах области и различных регионов России.