В здании бывшего саратовского ресторана будет открыта картинная галерея

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Сегодня, после успешного завершения длительных судебных разбирательств, в здание на улице Октябрьской, 7 впервые вошли члены специальной комиссии по приёмке и представители средств массовой информации.Напомним, что правительство Саратовской области просило передать постройку в собственность региона вместе с участком, чтобы разместить там картинную галерею. Губернатор Роман Бусаргин поддержал идею общественников не сносить здание, а использовать его по культурному профилю. А именно — открыть здесь картинную галерею музея Федина.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии зарегистрировало в собственность правительства Саратовской области здание на улице Октябрьской, 7 в Саратове. Здание расположено на земельном участке музея Федина. Общественность вышла с инициативой отдать эту площадку музею для размещения картинной галереи.На основании распоряжения комитета по управлению имуществом Саратовской области № 254-р от 21.03.2025 года, за ГУК «Государственный музей К. А. Федина» закреплено на праве оперативного управления здание бывшего ресторана площадью 2329,0 кв. м. С целью оформления приёмки данного здания в оперативное управление ГУК «Государственный музей К. А. Федина» приказом от 25.03.2025 года создана специальная комиссия по приёмке. В состав комиссии вошли сотрудники министерства культуры области, музея Федина, МВД, Управления капитального строительства, представители творческой общественности региона.- Для государственного музея Федина это значительное долгожданное событие, - говорит директор музея Федина Марии Григорьевой.- Мы, как и предполагалось изначально, планируем основать здесь картинную галерею. Открытие новых выставочных залов при литературном музее гармонично вписывается в концепцию развития нашего учреждения. Константин Александрович Федин хорошо рисовал, у нас в музее хранится уникальная коллекция его живописи и графики. Музей Федина занимает значительное место в художественной жизни нашего города. Более 40 лет сотрудники проводят здесь художественные персональные выставки , традиционно с Союзом художников России. Мы понимаем, что для учреждения культуры такие площади — это огромный подарок. Однако, после ухода бывшего собственника, здание оставлено в разбитом и разграбленном состоянии. Предстоит много кропотливой работы для приспосабливания и адаптирования внутренних помещений под экспозиционную деятельность. Необходимо извлечь максимальную пользу для реализации культурных запросов населения и творческих потребностей региона. Предстоит выполнить большой объём дорогостоящих восстановительных работ. Открытие картинной галереи станет прекрасным подарком для всех горожан и гостей нашего города.- Впечатления от здания, конечно, грандиозные! Прежде всего большая площадь — около 3 тыс. кв. м. Здесь возможно провести первый художественный форум всероссийского масштаба, известный как «Большая Волга», - рассказывает Андрей Щербаков, российский скульптор, заслуженный художник России, академик РАХ. - Как академик Российской академии художеств со всей ответственностью могу сказать, что Саратов является крупнейшим городом художников, известных по всей России. Однако на протяжении всего времени работы Союза художников России в Саратове ни разу не проводились большие региональные и всероссийские выставки. При том что соседние города — Саранск, Казань, Нижний Новгород такие проекты регулярно организуют. Конечно, это здание нужно ещё приспосабливать. Разрушения, которые остались после выселенного бывшего владельца, требуют колоссальных материальных вложений и человеческих ресурсов. Очень много работы! Специалисты должны дать оценку техническому состоянию здания. А потенциал с точки зрения экспонирования художественных произведений здесь большой. Открываются интересные перспективы для саратовских художников».