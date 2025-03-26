Сквер "Территория детства" требует комплексного развития и должен быть полностью посвящен детям

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Юрий Ерофеев, депутат Саратовской городской Думы, прокомментировал инициативу строительства школы в Ленинском районе.«Я уже высказывался ранее, что поддерживаю строительство школы. Ничего хорошего в том, что дети учатся во вторую смену, нет. Если строительство позволит снять нагрузку с переполненных школ Ленинского района, то ответ на вопрос о необходимости ее строительства становится совершенно очевидным. Читал разные мнения, в том числе, о том, что школа займет всю территорию сквера «Территория детства». Но сегодня, когда губернатор региона Роман Бусаргин опубликовал проект планировки территории, я убедился, что школа, в том виде, в каком предлагается ее построить, не затронет историческую часть сквера. Мне видится, что эта общественная территория требует комплексного развития, чтобы абсолютно каждый ее уголок нес пользу тем, в честь кого назван».