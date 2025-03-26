26 марта 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 26 марта
Наталья Речман  поддержала идею строительства школы имени героев СВО
17:40 | 26 марта
В здании бывшего саратовского ресторана будет открыта картинная галерея
17:30 | 26 марта
Юные саратовские футболистки команды «Волна» - серебряные призеры соревнований «Кожаный мяч» Всероссийских
17:20 | 26 марта
Сквер "Территория детства" требует комплексного развития и должен быть полностью посвящен детям
17:00 | 26 марта
В Саратове создали антинаркотическую 3D-стенгазету
16:30 | 26 марта
Семья молодых педагогов набирается опыта на весенней школе
16:10 | 26 марта
Финалистка Олимпийских игр: жителям Ленинского района повезло со строительством новой школы
15:30 | 26 марта
25 марта начался новый сезон масштабного экологического проекта «БумБатл»
14:53 | 26 марта
Роман Бусаргин:Историческая часть сквера будет не просто сохранена, она будет развиваться
13:19 | 26 марта
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Сквер "Территория детства" требует комплексного развития и должен быть полностью посвящен детям

Новости
Юрий Ерофеев, депутат Саратовской городской Думы, прокомментировал инициативу строительства школы в Ленинском районе.



«Я уже высказывался ранее, что поддерживаю строительство школы. Ничего хорошего в том, что дети учатся во вторую смену, нет. Если строительство позволит снять нагрузку с переполненных школ Ленинского района, то ответ на вопрос о необходимости ее строительства становится совершенно очевидным. Читал разные мнения, в том числе, о том, что школа займет всю территорию сквера «Территория детства». Но сегодня, когда губернатор региона Роман Бусаргин опубликовал проект планировки территории, я убедился, что школа, в том виде, в каком предлагается ее построить, не затронет историческую часть сквера. Мне видится, что эта общественная территория требует комплексного развития, чтобы абсолютно каждый ее уголок нес пользу тем, в честь кого назван».