Финалистка Олимпийских игр: жителям Ленинского района повезло со строительством новой школы

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- Внимательно изучила мастер -план будущей школы в Ленинском районе Саратова около "Территории детства", который у себя в канале разместил губернатор области Роман Бусаргин.Считаю такие планы достойным и современным решением. С учётом новой школы с бассейном, стадиона, парка и Дворца творчества - это будет целый кластер, где дети и подростки одновременно смогут и учиться, и заниматься спортом, и развиваться духовно. Местным жителям реально повезло.