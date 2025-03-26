26 марта 2025 СРЕДА
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18:00 | 26 марта
Наталья Речман  поддержала идею строительства школы имени героев СВО
17:40 | 26 марта
В здании бывшего саратовского ресторана будет открыта картинная галерея
17:30 | 26 марта
Юные саратовские футболистки команды «Волна» - серебряные призеры соревнований «Кожаный мяч» Всероссийских
17:20 | 26 марта
Сквер "Территория детства" требует комплексного развития и должен быть полностью посвящен детям
17:00 | 26 марта
В Саратове создали антинаркотическую 3D-стенгазету
16:30 | 26 марта
Семья молодых педагогов набирается опыта на весенней школе
16:10 | 26 марта
Финалистка Олимпийских игр: жителям Ленинского района повезло со строительством новой школы
15:30 | 26 марта
25 марта начался новый сезон масштабного экологического проекта «БумБатл»
14:53 | 26 марта
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13:19 | 26 марта
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Финалистка Олимпийских игр: жителям Ленинского района повезло со строительством новой школы

Новости
Заслуженный мастер спорта по гребла на байдарках и каноэ Анастасия Стукальская считает, что жителям Ленинского района Саратова повезло со строительством новой школы.


- Внимательно изучила мастер -план будущей школы в Ленинском районе Саратова около "Территории детства", который у себя в канале разместил губернатор области Роман Бусаргин.
Считаю такие планы достойным и современным решением. С учётом новой школы с бассейном, стадиона, парка и Дворца творчества - это будет целый кластер, где дети и подростки одновременно смогут и учиться, и заниматься спортом, и развиваться духовно. Местным жителям реально повезло.