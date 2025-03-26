Финалистка Олимпийских игр: жителям Ленинского района повезло со строительством новой школы
Заслуженный мастер спорта по гребла на байдарках и каноэ Анастасия Стукальская считает, что жителям Ленинского района Саратова повезло со строительством новой школы.
- Внимательно изучила мастер -план будущей школы в Ленинском районе Саратова около "Территории детства", который у себя в канале разместил губернатор области Роман Бусаргин.
Считаю такие планы достойным и современным решением. С учётом новой школы с бассейном, стадиона, парка и Дворца творчества - это будет целый кластер, где дети и подростки одновременно смогут и учиться, и заниматься спортом, и развиваться духовно. Местным жителям реально повезло.
- Внимательно изучила мастер -план будущей школы в Ленинском районе Саратова около "Территории детства", который у себя в канале разместил губернатор области Роман Бусаргин.
Считаю такие планы достойным и современным решением. С учётом новой школы с бассейном, стадиона, парка и Дворца творчества - это будет целый кластер, где дети и подростки одновременно смогут и учиться, и заниматься спортом, и развиваться духовно. Местным жителям реально повезло.