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Юные саратовские футболистки команды «Волна» - серебряные призеры соревнований «Кожаный мяч» Всероссийских

Новости / Спорт
Юные саратовские футболистки команды «Волна» - серебряные призеры соревнований «Кожаный мяч» Всероссийских


Финальный этап Всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч» среди девочек 2013-2014 г.р. прошел с 21 по 26 марта в Нижнем Новгороде и объединил команды из 16 регионов.

В рамках матчей наши футболистки одержали победы над командами из Москвы, Ставрополя и Ростовской области, уступив лишь команде из Хабаровска.

Юные саратовские футболистки команды «Волна» - серебряные призеры соревнований «Кожаный мяч» Всероссийских

По итогам соревнований команда «Волна» заняла 2 место.

Тренер команды - инструктор по спорту физкультурно-спортивного центра «Урожай» Андрей Григорьев.