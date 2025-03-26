В Саратове создали антинаркотическую 3D-стенгазету

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В Саратовской области прошло масштабное профилактическое мероприятия «Единый день профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», посвященное предупреждению потребления несовершеннолетними психоактивных веществ.Специалисты различных ведомств объединились, чтобы провести беседы, лекции и мастер-классы для учащихся.Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области Анастасия Борода провела прямой эфир на официальной странице социальной сети Вконтакте. Она разъяснила административную и уголовную ответственность за приобретение, хранение и потребление наркотических и иных психотропных веществ.В образовательных учреждениях города Саратова проведены информационно - просветительские беседы «Выбор в пользу жизни», «Скажи наркотикам-НЕТ. Психологический аспект», где обсуждались важные темы, связанные с выбором здорового образа жизни.Прошел мастер-класс по созданию антинаркотической стенгазеты с использованием уникальной 3D-технологии. Этот формат позволил учащимся наглядно увидеть последствия употребления вредных веществ и вдохновиться на создание собственных проектов против наркомании.Волонтеры школьного отряда «Добромил» распространяли информационные буклеты среди старшеклассников. Эти материалы содержали важную информацию о вреде психоактивных веществ и юридической ответственности за их употребление, хранение и распространение.Для студентов был организован показ профилактического фильма «Наркотики: иллюзия выбора», который помог молодым людям осознать все риски, связанные с употреблением наркотиков.Кроме того, специалисты провели межведомственные рейды в семьи подростков, требующих особого контроля. Были проведены профилактические беседы с родителями и детьми, направленные на укрепление семейных ценностей и воспитание здоровых привычек у молодежи.«Важно понимать, что профилактика потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних требует комплексного подхода, включающего законодательные меры, образовательную работу и активное участие семьи. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровое будущее наших детей и общества в целом», — отметила председатель областной комиссии Анастасия Борода.