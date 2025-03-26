Семья молодых педагогов набирается опыта на весенней школе

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24 марта начала работу Весенняя школа для молодых учителей. Проект реализуется Саратовским университетом совместно с министерством образования региона. Занятия проходят в региональном центре «Галактика 64».Тема этого сезона – «Молодой учитель в современной школе: проблемы и вызовы». Повышают свои компетенции в течение трёх дней 100 педагогов из районов области, среди которых есть семья педагогов - Токаревы Татьяна и Дмитрий из города Аткарска.«Это уникальная возможность, ведь мы можем обменяться опытом, узнать новые методики и подходы в образовании, а также укрепить профессиональные связи», - рассказали учителя.В первый день для участников школы прошли образовательные лекции университетских преподавателей: о специфике технологического прорыва в образовании и алгоритме создания образовательного видеоконтента. На практической части слушатели разбирали особенности инклюзивного обучения школьников с ОВЗ, участвовали в мастер-классе «Инклюзивная компетентность современного педагога».Тема второго дня - что умеет и что должен уметь молодой учитель? В рамках программы педагоги посетили лекционные занятия, где обсудили вопросы образования будущего: ценности и глобальные тренды, роль психолога в школе, способы развития нестандартного мышления учеников. На интерактивных занятиях педагоги попробовали себя в медиасфере: снимали видеоролики и создавали презентации «Я – учитель здоровья России». Завершился второй день тренинг-игрой «Творчество работает на будущее».«Предыдущий опыт и положительные опыты проведения образовательного интенсива показали, что мы движемся в правильном направлении. Вы выбрали прекрасную профессию, желаю вам оставаться в ней долгие годы, а регион со своей стороны готов оказать серьёзную поддержку каждому из вас. Но самую важную поддержку вы получаете от своих опытных наставников, многие из которых находятся в этом зале»,- отметила первый заместитель министра образования Елена Нерозя.Участники совершенствуют свои навыки на лекциях, дискуссиях и мастер-классах, а в заключительный день представят свои групповые проекты. В конце все получат сертификаты о повышении квалификации.