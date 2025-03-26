26 марта 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 26 марта
Наталья Речман  поддержала идею строительства школы имени героев СВО
17:40 | 26 марта
В здании бывшего саратовского ресторана будет открыта картинная галерея
17:30 | 26 марта
Юные саратовские футболистки команды «Волна» - серебряные призеры соревнований «Кожаный мяч» Всероссийских
17:20 | 26 марта
Сквер "Территория детства" требует комплексного развития и должен быть полностью посвящен детям
17:00 | 26 марта
В Саратове создали антинаркотическую 3D-стенгазету
16:30 | 26 марта
Семья молодых педагогов набирается опыта на весенней школе
16:10 | 26 марта
Финалистка Олимпийских игр: жителям Ленинского района повезло со строительством новой школы
15:30 | 26 марта
25 марта начался новый сезон масштабного экологического проекта «БумБатл»
14:53 | 26 марта
Роман Бусаргин:Историческая часть сквера будет не просто сохранена, она будет развиваться
13:19 | 26 марта
Депутат поддержал идею сноса детской музыкальной школы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Семья молодых педагогов набирается опыта на весенней школе

Новости
Семья молодых педагогов набирается опыта на весенней школе

24 марта начала работу Весенняя школа для молодых учителей. Проект реализуется Саратовским университетом совместно с министерством образования региона. Занятия проходят в региональном центре «Галактика 64».

Тема этого сезона – «Молодой учитель в современной школе: проблемы и вызовы». Повышают свои компетенции в течение трёх дней 100 педагогов из районов области, среди которых есть семья педагогов - Токаревы Татьяна и Дмитрий из города Аткарска.

«Это уникальная возможность, ведь мы можем обменяться опытом, узнать новые методики и подходы в образовании, а также укрепить профессиональные связи», - рассказали учителя.

В первый день для участников школы прошли образовательные лекции университетских преподавателей: о специфике технологического прорыва в образовании и алгоритме создания образовательного видеоконтента. На практической части слушатели разбирали особенности инклюзивного обучения школьников с ОВЗ, участвовали в мастер-классе «Инклюзивная компетентность современного педагога».

Тема второго дня - что умеет и что должен уметь молодой учитель? В рамках программы педагоги посетили лекционные занятия, где обсудили вопросы образования будущего: ценности и глобальные тренды, роль психолога в школе, способы развития нестандартного мышления учеников. На интерактивных занятиях педагоги попробовали себя в медиасфере: снимали видеоролики и создавали презентации «Я – учитель здоровья России». Завершился второй день тренинг-игрой «Творчество работает на будущее».

«Предыдущий опыт и положительные опыты проведения образовательного интенсива показали, что мы движемся в правильном направлении. Вы выбрали прекрасную профессию, желаю вам оставаться в ней долгие годы, а регион со своей стороны готов оказать серьёзную поддержку каждому из вас. Но самую важную поддержку вы получаете от своих опытных наставников, многие из которых находятся в этом зале»,- отметила первый заместитель министра образования Елена Нерозя.

Участники совершенствуют свои навыки на лекциях, дискуссиях и мастер-классах, а в заключительный день представят свои групповые проекты. В конце все получат сертификаты о повышении квалификации.