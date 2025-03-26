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25 марта начался новый сезон масштабного экологического проекта «БумБатл»

Новости
25 марта начался новый сезон масштабного экологического проекта «БумБатл»

«БумБатл» — это Всероссийская акция по сбору макулатуры в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению Президента. Акция проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема».

В этом году формат акции изменился: теперь сдавать макулатуру можно круглый год, а значит и помогать природе круглый год.

«Сдача макулатуры — это не просто доброе дело, это вклад каждого из нас в сохранение природных ресурсов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. Я призываю всех активно участвовать в сборе макулатуры и передавать ее в пункты приема. Вместе мы сможем сделать нашу планету чище и сохранить ее для будущих поколений!» - прокомментировал Константин Доронин, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области.

«БумБатл» дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Но, как и любой батл, — это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете, а также помочь своему региону стать лучшим по итогам года.

Промежуточные результаты индивидуальных соревнований среди участников и семей будут объявлены весной, летом, осенью и зимой, а итоги командного и регионального зачета подведут в марте 2026 года.

Официальная точка приема вторсырья для проекта - Экоцентр «Экологизатор», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Н.Г. Чернышевского, 90/4. (График работы: Пн: 8:30 – 12:00; Сб: 12:00 – 18:00).

Подробнее об акции и другие точки сбора макулатуры можно найти на интерактивной карте на официальном сайте: бумбатл.национальныепроекты.рф.