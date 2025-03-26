Роман Бусаргин:Историческая часть сквера будет не просто сохранена, она будет развиваться

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«Поступает много обращений от жителей по строительству современной школы рядом с центром детского творчества Ленинского района Саратова. Новое образовательное учреждение в этом микрорайоне крайне необходимо, потому что в разрезе всего областного центра проблема обучения во вторую смену и переполненности школ здесь самая сложная.Прорабатывая вопрос месторасположения нового объекта, мы столкнулись с тем, что в данном микрорайоне отсутствуют свободные муниципальные земельные участки необходимой площади под школу со спортивным ядром. Такие сложности уже возникали при определении мест строительства социальных объектов в микрорайонах «Авиатор», «Солнечный-2» и «Звезда». Тогда мы были вынуждены обращаться в федеральные структуры, в том числе Министерство обороны и МЧС, с просьбой передать земельные участки на областной уровень.В случае со строительством школы в Ленинском районе, обошел «ногами» весь микрорайон, чтобы найти подходящее по техническим характеристикам место. Звучали предложения о продаже земли от частных организаций, однако цена оказалась соизмерима со стоимостью возведения половины крупного образовательного учреждения. Считаю это недопустимым.После изучения всех возможных вариантов был найден единственный свободный муниципальный участок вблизи центра детского творчества. Ранее на нем застройщики планировали построить многоквартирные дома, что, по моему мнению, недопустимо с учетом текущей нагрузки на социальную инфраструктуру. Для школы был выбран подходящий участок, который никак не касается исторической части сквера.Посчитал правильным сегодня показать план размещения школы. В ней предусмотрен бассейн, и появится многофункциональное спортивное ядро под открытым небом с различными тренажерами, которое дополнит имеющийся сквер. Сделаем так, чтобы стадион был доступен для всех жителей. Сейчас такого объекта в микрорайоне нет. Спортивное ядро дополнит имеющийся сквер и позволит действительно сделать здесь территорию детства.Подчеркну, что историческая часть сквера будет не просто сохранена, она будет развиваться. Перед городской администрацией поставлена задача уже этой весной начать там высадку новых крупномерных деревьев, продумать дополнительное насыщение сквера для жителей всех возрастов.Безусловно, вопросы озеленения остаются темой, которая справедливо волнует многих горожан. Мэрии Саратова необходимо уделять этому больше внимания, о чем также говорил на активе областного центра. В частности, необходимо задействовать для этого освобожденные после сноса расселенных аварийных домов участки. Это небольшие территории, которые не подходят под размещение детских садов и школ, но на их месте могут появиться локальные скверы, что сделает места отдыха более приближенными к жилым домам. Администрация должна представить соответствующий план озеленения.В год 80-летия Победы необходимо проработать вопрос благоустройства аллеи Героев.Участники СВО - отцы школьников, проживающие в этом микрорайоне, выступили с предложением присвоить новой школе имена наших Героев специальной военной операции. Важная и правильная инициатива, полностью поддерживаю ее. Уверен, что идея получит поддержку жителей».