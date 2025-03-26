Депутат поддержал идею сноса детской музыкальной школы

просмотров: 130

В ходе неё была высказана идея о сносе действующей музыкальной школы, расположенной на улице Центральная, для строительства новой общеобразовательной. Идею активно поддержал депутат областной думы, коммунист Александр Анидалов.При этом данная инициатива не воодушевила многих участников рабочей группы, ведь в результате ее одобрения 300 ребятишек Ленинского района Саратова будут лишены возможности заниматься в кружках и секциях.