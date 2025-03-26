26 марта 2025 СРЕДА
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Депутат поддержал идею сноса детской музыкальной школы

Новости
Накануне вечером в администрации Ленинского района прошла рабочая группа, посвящённая обсуждению строительства новой школы вблизи сквера «Территория детства».



В ходе неё была высказана идея о сносе действующей музыкальной школы, расположенной на улице Центральная, для строительства новой общеобразовательной. Идею активно поддержал депутат областной думы, коммунист Александр Анидалов.

При этом данная инициатива не воодушевила многих участников рабочей группы, ведь в результате ее одобрения 300 ребятишек Ленинского района Саратова будут лишены возможности заниматься в кружках и секциях.