26 марта 2025 СРЕДА
Новости
10:44 | 26 марта
Впервые на научной конференции представили исследовательские работы на китайском языке
21:00 | 25 марта
Школе быть!
20:54 | 25 марта
Сквер «Территории детства» ждёт развитие
18:00 | 25 марта
Сбор подписей за строительство школы в Ленинском районе в самом разгаре
17:32 | 25 марта
Борьба родителей за школу обратилась преследованием. Такое недопустимо
17:00 | 25 марта
Открылась обновленная Доска почета работников культуры и искусства Саратовской области
15:30 | 25 марта
В МФЦ принимают заявления на получение подтверждения для работы веранд
15:00 | 25 марта
Госжилинспекция отказала ООО «УК «Изумруд» во внесении изменений в реестр лицензий
13:30 | 25 марта
В Калининске прошёл штаб по подготовке к весенне-полевым работам 2025 года
12:25 | 25 марта
В Петровской районной больнице применяются новейшие хирургические технологии
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Впервые на научной конференции представили исследовательские работы на китайском языке

Новости
На базе гимназии № 87 состоялась XI Межрегиональная научно-практическая конференция школьников «Эврика». В заочном этапе в этом году 292 учащихся представили 234 работы по различным межпредметным направлениям. В очный этап прошли 160 работ, которые защищали 186 участников из разных регионов России.
Впервые на научной конференции представили исследовательские работы на китайском языке





На пленарном заседании участники обсудили конкурсы экологических проектов в 2025 году: возможности участия и исследования удивительных мест России», особенности работы единственной русской школы в провинции Мерсин. Впервые на конференции были представлены научно-исследовательские работы на китайском языке. Чжан Яжу, член жюри конференции, аспирантка Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова задавала вопросы и делилась своим мнением.

Впервые на научной конференции представили исследовательские работы на китайском языке

Нина Девятайкина, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова подчеркнула ряд новых возможностей, открывающихся перед участников благодаря межрегиональному взаимодействию, а также обозначила чёткую перспективу дальнейшего развития старшеклассников благодаря ресурсам, аккумулируемым региональным центром «Галактика64».