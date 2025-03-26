Впервые на научной конференции представили исследовательские работы на китайском языке

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На пленарном заседании участники обсудили конкурсы экологических проектов в 2025 году: возможности участия и исследования удивительных мест России», особенности работы единственной русской школы в провинции Мерсин. Впервые на конференции были представлены научно-исследовательские работы на китайском языке. Чжан Яжу, член жюри конференции, аспирантка Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова задавала вопросы и делилась своим мнением.Нина Девятайкина, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова подчеркнула ряд новых возможностей, открывающихся перед участников благодаря межрегиональному взаимодействию, а также обозначила чёткую перспективу дальнейшего развития старшеклассников благодаря ресурсам, аккумулируемым региональным центром «Галактика64».