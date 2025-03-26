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Сквер «Территории детства» ждёт развитие

Новости
Сквер «Территории детства» ждёт развитие

В эти минуты в администрации Ленинского района проходит рабочая группа, посвящённая обсуждению строительства новой школы вблизи сквера «Территория детства». 

В рабочую группу вошли активные жители микрорайона, представители городской думы и регионального парламента. На встрече также присутствуют представители администрации городской администрации, глава администрации Ленинского района. 

Начал встречу глава Ленинского района Дмитрий Чубуков: «Сегодня администрацией района были начаты работы по озеленению сквера, были высажены 20 лип. Мы планируем продолжить озеленение, развитие, благоустройство сквера в летний период».

Ранее комитетом по архитектуре администрации города Саратова было проведено соучаствующее проектирование с активными жителями, итоги которого могут лечь в основу благоустройства сквера. Как рассказали жители телеграм-канала «За развитие сквера территории детства»: «Жители просили организовать тихую зону в сквере, обновить детские игровые пространства и установить удобные скамейки со спинками, урны, качели. Обустроить спортивную зону, установить столы для настольного тенниса». 