26 марта 2025 СРЕДА
Новости
21:00 | 25 марта
Школе быть!
20:54 | 25 марта
Сквер «Территории детства» ждёт развитие
18:00 | 25 марта
Сбор подписей за строительство школы в Ленинском районе в самом разгаре
17:32 | 25 марта
Борьба родителей за школу обратилась преследованием. Такое недопустимо
17:00 | 25 марта
Открылась обновленная Доска почета работников культуры и искусства Саратовской области
15:30 | 25 марта
В МФЦ принимают заявления на получение подтверждения для работы веранд
15:00 | 25 марта
Госжилинспекция отказала ООО «УК «Изумруд» во внесении изменений в реестр лицензий
13:30 | 25 марта
В Калининске прошёл штаб по подготовке к весенне-полевым работам 2025 года
12:25 | 25 марта
В Петровской районной больнице применяются новейшие хирургические технологии
12:00 | 25 марта
Саратовские школьники и студенты проектируют систему выращивания растений в космосе
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Борьба родителей за школу обратилась преследованием. Такое недопустимо

Новости




Председатель Правления СРОООО «Российский Союз Ветеранов Афганистана и специальных военных операций», член Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Авезниязов Сергей Климентьевич: Ситуация с угрозами многодетной матери, выступившей за строительство школы в Ленинском районе, крайне тревожна! Её активная гражданская позиция, нацеленная на благо детей, заслуживает уважения и поддержки, а не нападок. Такие методы недопустимы и требуют незамедлительного вмешательства.
От себя лично я выражаю полною готовность оказать необходимую помощь и поддержку многодетной матери, а также призываю власти и правоохранительные органы принять меры для защиты семьи и обеспечения их безопасности.

И.о. председателя городского отделения СОО ВООВ «Боевое Братство», ветеран войны в Афганистане Телегин Николай Иванович: Прочитав высказывание Юлии Литневской, узнал о прошествии, где угрожали многодетной матери, высказавшей позицию в пользу строительства школы в сквере «Территория детства». Был крайне возмущен сложившейся ситуацией. Угрозы женщинам - это то, что недопустимо, порицательно и безрассудно.

Любые формы давления и угроз являются незаконными и должны быть пресечены. Правоохранительные органы уведомлены о необходимости провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом. Гарантируем всестороннюю поддержку многодетным семьям, столкнувшимся с подобными действиями.