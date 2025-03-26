Борьба родителей за школу обратилась преследованием. Такое недопустимо

просмотров: 144

Председатель Правления СРОООО «Российский Союз Ветеранов Афганистана и специальных военных операций», член Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Авезниязов Сергей Климентьевич: Ситуация с угрозами многодетной матери, выступившей за строительство школы в Ленинском районе, крайне тревожна! Её активная гражданская позиция, нацеленная на благо детей, заслуживает уважения и поддержки, а не нападок. Такие методы недопустимы и требуют незамедлительного вмешательства.От себя лично я выражаю полною готовность оказать необходимую помощь и поддержку многодетной матери, а также призываю власти и правоохранительные органы принять меры для защиты семьи и обеспечения их безопасности.И.о. председателя городского отделения СОО ВООВ «Боевое Братство», ветеран войны в Афганистане Телегин Николай Иванович: Прочитав высказывание Юлии Литневской, узнал о прошествии, где угрожали многодетной матери, высказавшей позицию в пользу строительства школы в сквере «Территория детства». Был крайне возмущен сложившейся ситуацией. Угрозы женщинам - это то, что недопустимо, порицательно и безрассудно.Любые формы давления и угроз являются незаконными и должны быть пресечены. Правоохранительные органы уведомлены о необходимости провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом. Гарантируем всестороннюю поддержку многодетным семьям, столкнувшимся с подобными действиями.