Открылась обновленная Доска почета работников культуры и искусства Саратовской области

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24 марта, накануне профессионального праздника, в Саратове обновили Доску почета работников культуры Саратовской области.- За восемь лет Доску почета украсили своими именами и достижениями 120 наших коллег и коллективов из всех уголков Саратовской области, - отметила министр культуры Наталия Щелканова. - Эти люди выбрали профессию один раз и на всю жизнь. Каждый, кто был удостоен чести занять место на этой Доске почета, внес значительный вклад в развитие культурной жизни нашего региона. Это те, кто с безграничным трудом и преданностью работают, чтобы сделать культурную жизнь региона доступной, яркой и разнообразной. Пусть Доска почета станет символом не только признания, но и стремления к новым вершинам.В сквере Саратовского академического театра драмы имени Слонова прошла торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на Доску почета работников культуры Саратовской области.Свидетельства о занесении на Доску почета работников культуры Саратовской области вручены: