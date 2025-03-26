Открылась обновленная Доска почета работников культуры и искусства Саратовской области
24 марта, накануне профессионального праздника, в Саратове обновили Доску почета работников культуры Саратовской области.
- За восемь лет Доску почета украсили своими именами и достижениями 120 наших коллег и коллективов из всех уголков Саратовской области, - отметила министр культуры Наталия Щелканова. - Эти люди выбрали профессию один раз и на всю жизнь. Каждый, кто был удостоен чести занять место на этой Доске почета, внес значительный вклад в развитие культурной жизни нашего региона. Это те, кто с безграничным трудом и преданностью работают, чтобы сделать культурную жизнь региона доступной, яркой и разнообразной. Пусть Доска почета станет символом не только признания, но и стремления к новым вершинам.
В сквере Саратовского академического театра драмы имени Слонова прошла торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на Доску почета работников культуры Саратовской области.
Свидетельства о занесении на Доску почета работников культуры Саратовской области вручены:
Театру хоровой музыки Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке
Заслуженному коллективу народного творчества ансамблю песни и танца «Зоренька» Центра культуры Балашовского района.
Народному коллективу ансамблю русской и казачьей песни «Волжаночка» районного Дома культуры Духовницкого района.
Детскому духовому оркестру «Саратов-Бэнд» имени А.Д. Селянина
Ансамблю саратовских гармоник «Веселые колокольца» сельского Дома культуры поселка Пригородный Петровского района.
Наталии Акишиной – преподавателю ДШИ № 18 города Саратова
Наталье Галкиной – преподавателю ДШИ № 4 Энгельсского района
Людмиле Гришиной – ведущему мастеру сцены Саратовского государственного академического театра драмы имени И.А. Слонова.
Зое Забировой – директору Культурно-просветительного Центра досуга и кино им. Б. Андреева Аткарского района.
Маргарите Кругловой – главному хранителю фондов Государственного музея К.А. Федина
Алле Маркиной – артистке оркестра Саратовского академического театра оперы и балета
Наталье Мукановой – руководителю кружка районного Дома культуры Аркадакского района
Анне Поздняковой – балетмейстеру Городского культурного центра Ртищево
Екатерине Сонниковой – директору Пугачевского краеведческого музея имени К.И. Журавлева
Любови Шаровой – заведующей научно-методическим отделом Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина.