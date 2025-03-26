В МФЦ принимают заявления на получение подтверждения для работы веранд

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В региональных центрах «Мои Документы» для рестораторов доступна государственная услуга, подтверждающая соответствие летней зоны обслуживания посетителей требованиям законодательства.Документ дает право организациям общественного питания, имеющим лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, продавать данную продукцию, в том числе в сезонных кафе. Дополнительная лицензия для этого не требуется.Соответствующий документ выдается бесплатно.Также подать заявление на получение госуслуги с приложением необходимого пакета документов можно в министерство экономического развития области.