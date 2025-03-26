Госжилинспекция отказала ООО «УК «Изумруд» во внесении изменений в реестр лицензий

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Государственная жилищная инспекция Саратовской области отказано во внесении изменений в реестр лицензий многоквартирного дома по адресу: г. Саратов, ул. Блинова, д. 35 по заявлению ООО «Управляющая компания «Изумруд».Причина отказа заключается в нарушениях, допущенных при проведении общего собрания собственников помещений данного дома. В частности, были выявлены признаки ничтожности решения о выборе ООО «Управляющая компания «Изумруд» и соответственно, предоставление недостоверных сведений о результатах голосования, поскольку проведенный инспекцией пересчёт голосов показал, что количество собственников, фактически принимавших участие в голосовании, было меньше минимального порога, необходимого для принятия решений. Таким образом, кворум на собрании о выборе указанной управляющей организации отсутствовал.«Наличие признаков ничтожности решения собрания является безусловным основанием для принятия решения об отказе во внесении изменений в реестр лицензий. На основании выявленных нарушений государственная жилищная инспекция отклонила заявку на внесение изменений в реестр лицензий в отношении многоквартирного дома №35 по ул. Блинова г. Саратова», - прокомментировала и.о.начальника Госжилинспекции Юлия Абрамова.