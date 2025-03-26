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В Калининске прошёл штаб по подготовке к весенне-полевым работам 2025 года

Новости
В Калининске прошёл штаб по подготовке к весенне-полевым работам 2025 года


В Калининском муниципальном районе состоялось заседание штаба по координации сезонных сельскохозяйственных работ в Правобережье. В обсуждении приняли участие депутаты Саратовской областной думы, представители районных администраций, сельхозпредприятий, научного сообщества, банковского сектора и общественных организаций.

Заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский отметил, что необходимо строго соблюдать утверждённую структуру посевных площадей, выполнить план по обеспечению хозяйств минеральными удобрениями и использовать семена российской селекции.

Он напомнил, что в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, реализуется федеральный проект «Селекция и генетическая независимость АПК». Его цель – достичь 75% самообеспеченности семенами всех основных сельскохозяйственных культур.

«Наша главная задача – сохранить темпы роста аграрного производства и выполнить установленные министерством сельского хозяйства России показатели. Важно продолжить модернизацию техники, развивать мелиорацию и садоводство, а также вовлекать в оборот неиспользуемые земли», – подчеркнул Роман Ковальский.

В ходе заседания особое внимание уделили вопросам недопущения сельскохозяйственных палов на землях сельскохозяйственного назначения и соблюдению мер пожарной безопасности на объектах сельхозпроизводства, а также на территориях, прилегающих к лесным массивам.

Зампред Правительства области отметил важность поддержки бойцов, участвующих в специальной военной операции, поблагодарил сельхозпроизводителей за помощь нашим ребятам и наградил аграриев, внесших значительный вклад в развитие сельского хозяйства области.

«Уверен, что совместно с аграрным бизнесом и образовательными учреждениями мы создадим устойчивую кадровую базу для дальнейшего развития агропромышленного комплекса региона», – подчеркнул Роман Ковальский.