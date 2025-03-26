Саратовские школьники и студенты проектируют систему выращивания растений в космосе

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Систему для выращивания растений в космосе создаёт команда школьников из Саратова. Работа ведётся в рамках дистанционной научно-технологической программы «Сириус.Лето». В проектах участвуют дети разных возрастов, среди них есть даже шестиклассники, которые впервые пробуют себя в роли программистов, конструкторов и системотехников.Команда работает над созданием полезной нагрузки в виде специального резервуара для выращивания растений в условиях невесомости. Участники разрабатывают опытный макет устройства, который позволит протестировать возможности культивирования растительных культур в космическом пространстве. Эти исследования дают возможность получить новые данные о физиологии и развитии растений в космических условиях. Ребятам предстоит создать прототип полноценной экосистемы для выращивания растений в космосе.«Мы выбрали суккуленты в качестве объектов исследования, поскольку эти растения обладают уникальными качествами, идеально подходящими для космоса: они не требует особого ухода, устойчивы к засухе и способны длительное время сохранять влагу», — рассказывает наставник проекта, студентка 3 курса Саратовского государственного университета Дарья Гапиенко.Участники прошли путь от картонных образцов и деревянного макета до прочного устройства из алюминия. Макет оснастят необходимым оборудованием: ультрафиолетовой лампой, датчиками температуры и влажности, системой полива и подачи кислорода, а также специальной камерой для наблюдения. Для управления системой команда разработает специальное программное обеспечение.После завершения сборки аппараты пройдут наземные испытания. Итогом работы станет полностью функционирующие прототипы. Этот проект не только даёт участникам ценный опыт в области инженерии и программирования, но и может внести важный вклад в развитие космических технологий — макеты станут основой для сборки уже опытных образцов.