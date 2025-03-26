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Для саратовских школьников на один час собрали мобильный городок ПДД

Новости
Для саратовских школьников на один час собрали мобильный городок ПДД


В эту субботу, в преддверии школьных каникул, для детей от 3-10 лет специалисты министерства дорожного хозяйства совместно с сотрудниками ГИБДД и ростовыми куклами провели мероприятие по безопасности дорожного движения. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни».

На территории торгово-развлекательного центра «Триумф Молл» аниматоры развернули мобильный городок: «нанесли» на пол пешеходный переход, установили светофор, заготовили дорожные знаки. Сюда же привезли игрушечные машинки, кареты, самокат. Детям в игровой форме рассказали, как правильно переходить дорогу, на какой сигнал светофора запрещено движение для пешеходов, выяснили, с какими дорожными знаками ребята уже знакомы, а какие видят впервые. За правильные ответы участники получали сувениры - неоновые браслеты.

Затем ребятам дали возможность проверить свои силы на полосе препятствий. Школьники на машинках и самокатах объезжали дорожные конусы. Не остались в стороне и родители. Они тоже поучаствовали в игре-состязании: на скорость возили своих детей в «каретах».

«В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» перед специалистами стоит задача не только привести дороги в нормативное состояние, но и снизить аварийность на них. Конечно, эта работа включает обустройство дорог элементами безопасности: установка барьерного ограждения, устройство освещения на трассах, нанесение разметки и многое другое. Но немаловажным направлением является обучение школьников правилам безопасного поведения на дороге. И мы совместно с ГИБДД будем активно вести эту работу. Сегодня ребята в игровой форме повторили, а кто-то только узнал, как нужно вести себя на дороге и вблизи неё. В ближайшее время, в апреле, мы собираемся объявить конкурс рисунков среди школьников на новый дорожный знак. Дети, во-первых, познакомятся с некоторыми существующими дорожными знаками, во-вторых, проявят свои творческие способности. Мы планируем, что по рисункам победителей будут созданы макеты дорожных знаков, которые затем мы изготовим и установим на территории школ. Мероприятий запланировано много, в том числе, и по изготовлению светоотражающих элементов, и по созданию виртуальных квестов на знание ПДД для школьников», - отметил и. о. министра дорожного хозяйства Сергей Никитин.