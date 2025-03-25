На землях лесного фонда Саратовской области наступил пожароопасный сезон

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«В связи с нарастанием положительных температур, сходом снежного покрова, просыханием поверхности почвы и напочвенного покрова в лесах на территории Саратовской области 24 марта считается началом пожароопасного сезона. Это важный период, когда каждому из нас нужно проявить особую бдительность и ответственность. Лесные пожары могут нанести огромный ущерб природе и экологии, а также создать угрозу для жизни и здоровья людей», - прокомментировал Константин Доронин.Минприроды контролирует работу региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, ведет мониторинг пожарной опасности в лесах и обеспечивает своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров.Если Вы увидели лесной пожар, сообщите о нем с мобильного телефона на номер «112» или по телефону РДС: 8(8452)490-516.