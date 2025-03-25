На землях лесного фонда Саратовской области наступил пожароопасный сезон
В Саратовской области на землях лесного фонда начался пожароопасный сезон. Приказ об этом 24 марта подписал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин. В этот период строго запрещено въезжать на транспорте в леса, разводить костры, а также сжигать мусор и сухую траву. Нарушение данных правил влечет за собой административную ответственность и наложение штрафа.
«В связи с нарастанием положительных температур, сходом снежного покрова, просыханием поверхности почвы и напочвенного покрова в лесах на территории Саратовской области 24 марта считается началом пожароопасного сезона. Это важный период, когда каждому из нас нужно проявить особую бдительность и ответственность. Лесные пожары могут нанести огромный ущерб природе и экологии, а также создать угрозу для жизни и здоровья людей», - прокомментировал Константин Доронин.
Минприроды контролирует работу региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, ведет мониторинг пожарной опасности в лесах и обеспечивает своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров.
Если Вы увидели лесной пожар, сообщите о нем с мобильного телефона на номер «112» или по телефону РДС: 8(8452)490-516.
«В связи с нарастанием положительных температур, сходом снежного покрова, просыханием поверхности почвы и напочвенного покрова в лесах на территории Саратовской области 24 марта считается началом пожароопасного сезона. Это важный период, когда каждому из нас нужно проявить особую бдительность и ответственность. Лесные пожары могут нанести огромный ущерб природе и экологии, а также создать угрозу для жизни и здоровья людей», - прокомментировал Константин Доронин.
Минприроды контролирует работу региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, ведет мониторинг пожарной опасности в лесах и обеспечивает своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров.
Если Вы увидели лесной пожар, сообщите о нем с мобильного телефона на номер «112» или по телефону РДС: 8(8452)490-516.