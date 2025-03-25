Глава администрации района Дмитрий Чубуков провел встречу с жителями по вопросу планируемого строительства школы вблизи сквера «Территория детства»

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На встрече жители обсудили с руководителем района ключевые моменты проекта. Особое внимание уделили сопутствующему благоустройству: ремонту дорог и коммуникаций вокруг будущей школы, облагораживанию территории сквера и высадке новых зелёных насаждений. По каждому из этих вопросов представители администрации дали подробные разъяснения.«Мы поддерживаем строительство школы, потому что оно решит сразу несколько проблем: детей переведут на одну смену, приведут в порядок дороги и сквер. Узнав о таких планах, мы сразу подписались в поддержку проекта – школа нам действительно нужна»,– поделился мнением Алексей Жуков.Таким образом инициатива получила одобрение со стороны горожан, которые видят в ней не только новое образовательное учреждение, но и комплексное развитие территории.