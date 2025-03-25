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Более 500 подписей за 1 час в пользу строительства школы!

Новости
Более 500 подписей за 1 час в пользу строительства школы!



Начали сбор подписей за строительство школы рядом со сквером «Территория детства» и были поражены той отзывчивости, с которой откликнулись жители. Люди не просто ставили подпись — они искренне поддерживали идею, делились историями о том, как не хватает хорошей школы в шаговой доступности, и предлагали помощь в продвижении инициативы.

Особенно трогательно было видеть, как родители с детьми, пенсионеры и даже подростки останавливались, чтобы внести свой вклад. Многие говорили: «Наконец-то! Мы ждали этого годами!»

Такой отклик вдохновляет и доказывает: наш район — это место, где люди готовы объединяться ради общего блага. Впереди ещё много работы, но первый шаг сделан, и он показал — мы на правильном пути!

Продолжаем сбор подписей!

#ШколаУСквера #НашРайон #ВместеМыСила