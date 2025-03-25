В Саратовской области будет разработан гастрономический паспорт региона

просмотров: 183

«Мы хотим, чтобы Саратовская область стала узнаваемым гастрономическим брендом, который привлечет туристов и инвесторов со всей страны. Для этого планируется принять участие в федеральной программе «ПроЕДУ по России!», инициированной Агентством стратегических инициатив. Это масштабная программа, которая предусматривает внедрение передовых практик поддержки местных предпринимателей, продвижение локальных продуктов и укрепление связей между производителями и потребителями», - рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.Проект включает:Сохранение и продвижение гастрономических традиций;Создание образовательных программ для молодежи;Поддержку локальных производителей и рестораторов;Развитие туризма через гастрономические впечатления.Министерство инвестиционной политики разработало опрос, результаты которого помогут сформировать гастрономический паспорт региона - комплексную оценку ресурсов и возможностей в сфере гастроиндустрии. Этот инструмент позволит определить, что способствует или мешает созданию качественного и привлекательного туристического продукта, поможет развивать местные бренды, аутентичную кухню регионов и экспортировать продукцию на другие регионы и международные рынки.По итогам заполнения и сумме баллов за предоставленный объем информации АСИ отберет пилотные регионы, которые получат методическую и экспертную поддержку в рамках реализации программы «ПроЕДУ по России!», а также смогут продвинуть свои успешные практики.Пройти опрос можно по ссылке (https://forms.yandex.ru/u/67dd4576f47e73f40b057e68/).