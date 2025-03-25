25 марта 2025 ВТОРНИК
Новости
10:30 | 25 марта
Для саратовских школьников на один час собрали мобильный городок ПДД
09:32 | 25 марта
На землях лесного фонда Саратовской области наступил пожароопасный сезон
19:14 | 24 марта
Глава администрации района Дмитрий Чубуков провел встречу с жителями по вопросу планируемого строительства школы вблизи сквера «Территория детства»
19:12 | 24 марта
Более 500 подписей за 1 час в пользу строительства школы!
17:30 | 24 марта
В Саратовской области будет разработан гастрономический паспорт региона
17:03 | 24 марта
Литневская обратилась в следственный комитет с требованием защитить многодетную мать, которая получает угрозы от противников строительства школы
17:01 | 24 марта
Под Саратовом дети учились печь жаворонков
14:56 | 24 марта
Жилье на первичном рынке в Саратовской области одно из самых доступных в ПФО
12:30 | 24 марта
Воспитанник школы «РиФ» Владимир Мальцев стал бронзовым призером первенства России по греко-римской борьбе
11:32 | 24 марта
Агропромышленные предприятия региона представили свою продукцию на выставке
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области будет разработан гастрономический паспорт региона

Новости / Путешествия
С 2024 года в Саратовской области проходит активная работа по развитию креативной экономики. Одним из ключевых направлений стала гастрономия.

В Саратовской области будет разработан гастрономический паспорт региона


«Мы хотим, чтобы Саратовская область стала узнаваемым гастрономическим брендом, который привлечет туристов и инвесторов со всей страны. Для этого планируется принять участие в федеральной программе «ПроЕДУ по России!», инициированной Агентством стратегических инициатив. Это масштабная программа, которая предусматривает внедрение передовых практик поддержки местных предпринимателей, продвижение локальных продуктов и укрепление связей между производителями и потребителями», - рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Проект включает:
Сохранение и продвижение гастрономических традиций;
Создание образовательных программ для молодежи;
Поддержку локальных производителей и рестораторов;
Развитие туризма через гастрономические впечатления.

Министерство инвестиционной политики разработало опрос, результаты которого помогут сформировать гастрономический паспорт региона - комплексную оценку ресурсов и возможностей в сфере гастроиндустрии. Этот инструмент позволит определить, что способствует или мешает созданию качественного и привлекательного туристического продукта, поможет развивать местные бренды, аутентичную кухню регионов и экспортировать продукцию на другие регионы и международные рынки.

По итогам заполнения и сумме баллов за предоставленный объем информации АСИ отберет пилотные регионы, которые получат методическую и экспертную поддержку в рамках реализации программы «ПроЕДУ по России!», а также смогут продвинуть свои успешные практики.

Пройти опрос можно по ссылке (https://forms.yandex.ru/u/67dd4576f47e73f40b057e68/).