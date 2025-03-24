Под Саратовом дети учились печь жаворонков

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В Хвалынске состоялся очередной мастер-класс с воспитанниками местного интерната. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель Общественной палаты области Борис Шинчук.22 марта, в праздник Сорока мучеников Севастийских, юные повара не только готовили вкусные блюда, но и узнали об истории появления традиции выпекания жаворонков — небольших булочек в виде птиц. Готовить их в честь сорока Севастийских мучеников давняя традиция на Руси.22 марта православные христиане отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. В этот день вспоминают о мужестве 40 воинов, которые стали символом стойкости в вере. Праздник, известный также как День жаворонка, сочетает в себе церковные традиции и народные обряды.Напомним, события развернулись в городе Севастия (современная Турция), где располагался XII Молниеносный легион под командованием военачальника Агриколы. Когда он приказал своим подчинённым принести жертву языческим божествам, 40 воинов открыто отказались, так как исповедовали христианство. За отказ воинов заключили в темницу и подвергли страшным пыткамС испечёнными жаворонками проводят обряды по закликанию весны. Жаворонки имеют несколько значений. Во-первых, они олицетворяют приход весны. Но, кроме того, это ещё и символ душ умерших мучеников.22 марта воспитанники интерната провели как семейный праздник, совмещая православные традиции с народными обычаями, уделяя особое внимание духовному наполнению и семейным ценностям. По традиции, угощение получили все воспитанники. Готовые жаворонки получились мягкими, с хрустящей корочкой и аппетитным ароматом. Это традиционное блюдо, которое символизирует приход весны и пробуждение природы.Кроме аппетитных жаворонков, юные повара приготовили традиционные русские оладьи с разнообразными припеками, соусы на сметане и сливках с зеленью, горчицей и соленым огурцом и взвар из сухофруктов.Напомним, занятия в школе-интернате Хвалынска проходят в рамках образовательного проекта Саратовского регионального отделения общественно - государственной организации Ассамблеи народов России. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. Под руководством председателя регионального отделения ОГО Ассамблеи народов России, председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука дети обучаются на поваров русской кухни.