Жилье на первичном рынке в Саратовской области одно из самых доступных в ПФО

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В прошлом году в области введено в эксплуатацию 1,05 млн квадратных метров жилой площади. Освоение целевого показателя, установленного Минстроем России, составило 100,6%. Жилье на первичном рынке в нашей области по итогам 2024 года является одним из самых доступных в ПФО. По данному показателю регион уступает лишь Оренбургской области.«При этом новое жилье характеризуется не только своей доступностью, но и комфортом. Возведение многоэтажек в области возможно только в соответствии с установленными нормативами обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры. При таком подходе акцент делается на улучшение качества жизни людей, приобретающих квартиры в новостройках», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.