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Воспитанник школы «РиФ» Владимир Мальцев стал бронзовым призером первенства России по греко-римской борьбе

Новости
Воспитанник школы «РиФ» Владимир Мальцев стал бронзовым призером первенства России по греко-римской борьбе


В Саранске завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Турнир собрал порядка 70 участников в возрастной категории от 19 до 23 лет из 21 региона страны.

Саратовскую область на соревнованиях представляли воспитанники Энгельсского филиала детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура», кандидаты в мастера спорта России Владимир Мальцев и Дмитрий Дудин.

В финальной схватке Владимир Мальцев поборол спортсмена из Москвы и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 72 килограммов.

Дмитрий Дудин занял пятое место в весовой категории до 65 килограммов.

Спортсменов подготовил тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Алексей Федосеев.