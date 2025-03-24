Агропромышленные предприятия региона представили свою продукцию на выставке
Заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский в рамках проведения штаба по подготовке к весенне-полевым работам 2025 года с представителями муниципальных районов Правобережья посетил выставку агропромышленных предприятий региона.
Наши аграрии демонстрируют уверенную импортонезависимость по ряду ключевых позиций – от современной сельскохозяйственной техники до спецодежды. Ведётся системная работа по замещению импортных семян, агрохимикатов и средств защиты растений.
Экспозиция охватила весь цикл агропромышленного комплекса – от техники и запчастей до семян, удобрений и профессионального оборудования. Это не просто передовые компании, определяющие развитие аграрной отрасли региона, но и важнейшие работодатели, открывающие перспективы для молодых специалистов.
«Сегодня особенно важно, чтобы сельское хозяйство области получало квалифицированные кадры, способные работать с современными технологиями», – подчеркнул Роман Ковальский.
Напомним, что в регионе реализуется федеральный проект «Кадры в АПК» в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Его цель – создание условий для привлечения и закрепления квалифицированных специалистов на селе.
«Уверен, что совместно с аграрным бизнесом и образовательными учреждениями мы создадим устойчивую кадровую базу для дальнейшего развития агропромышленного комплекса региона», – прокомментировал Роман Ковальский.
Наши аграрии демонстрируют уверенную импортонезависимость по ряду ключевых позиций – от современной сельскохозяйственной техники до спецодежды. Ведётся системная работа по замещению импортных семян, агрохимикатов и средств защиты растений.
Экспозиция охватила весь цикл агропромышленного комплекса – от техники и запчастей до семян, удобрений и профессионального оборудования. Это не просто передовые компании, определяющие развитие аграрной отрасли региона, но и важнейшие работодатели, открывающие перспективы для молодых специалистов.
«Сегодня особенно важно, чтобы сельское хозяйство области получало квалифицированные кадры, способные работать с современными технологиями», – подчеркнул Роман Ковальский.
Напомним, что в регионе реализуется федеральный проект «Кадры в АПК» в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Его цель – создание условий для привлечения и закрепления квалифицированных специалистов на селе.
«Уверен, что совместно с аграрным бизнесом и образовательными учреждениями мы создадим устойчивую кадровую базу для дальнейшего развития агропромышленного комплекса региона», – прокомментировал Роман Ковальский.