Соседство картинной галереи с музеем Федина образует музейный квартал в Саратове

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- Музейная общественность полностью согласна с важностью развития выставочных пространств в Саратове. Для культурной жизни города в целом крайне необходимо иметь современные экспозиционные площадки. Это не только поможет расширить возможности для проведения выставок и проектов, но и будет способствовать росту интереса туристов к нашему региону. Здание, расположенное на земельном участке музея имени Федина, обладает значительным потенциалом для использования в культурно-просветительских целях. Как я рада, что губернатор Роман Бусаргин поддержал нашу инициативу сохранить здание и отдать его под картинную галерею, – говорит Елена Галактионова, директор Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева.По ее словам, это здание может стать современным центром всех неравнодушных к искусству, и истории, местом проведения масштабных мультикультурных проектов общероссийского уровня. Кроме того, использование здания в культурно-просветительских целях будет способствовать развитию туризма и повышению культурного уровня общества. Соседство картинной галереи с музеем Федина органично позволит создать музейный квартал, который станет важной частью историко-культурного и туристического пространства Саратова, способствуя его развитию и привлекательности.