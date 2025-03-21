21 марта 2025 ПЯТНИЦА
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14:15 | 21 марта
Соседство картинной галереи с музеем Федина образует музейный квартал в Саратове
11:44 | 21 марта
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10:00 | 21 марта
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09:07 | 21 марта
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16:00 | 20 марта
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15:50 | 20 марта
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21 марта – Международный день леса

Новости
21 марта – Международный день леса


Сегодня, 21 марта, во всем мире отмечают Международный день леса или Всемирный день защиты лесов.

В настоящее время площадь лесного фонда Саратовской области составляет 648 514 га. С каждым годом в области количество посадок увеличивается.

«Каждый год площади лесных посадок растут. С 2019 года все работы по их воспроизводству идут в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». За эти 6 лет создано порядка 13 тысяч гектаров новых лесов, по инициативе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, объем воспроизводства лесов увеличен с 1 до 4 тысяч гектаров в год. В этом году работы продолжатся в рамках нового нацпроекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие». Работы направлены на сохранение природы родного края», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.