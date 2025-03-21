Региональная власть поддержит Саратов в вопросе сноса расселенных аварийных домов и в 2025 году

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«В прошлом году дополнительно выделяли на это Саратову из областного бюджета 50 млн рублей. В этом году эту работу необходимо продолжить, потому что подобных объектов остается еще много. Понимаем, что самостоятельно город не сможет осилить эту нагрузку, поэтому в этом году также окажем финансовую поддержку. Со своей стороны муниципалитет должен не только обеспечить непосредственный снос за счет этих средств, но и на постоянной основе вести работу по освобождению таких зданий от прав третьих лиц, чтобы никаких препятствий не было», - подчеркнул глава региона.