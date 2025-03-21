21 марта 2025 ПЯТНИЦА
Новости
10:00 | 21 марта
В Саратове прошла научно-практическая конференция, посвященная работе противотуберкулезной службы
09:07 | 21 марта
Региональная власть поддержит Саратов в вопросе сноса расселенных аварийных домов и в 2025 году
17:19 | 20 марта
Саратовская область и президентская платформа «Россия – страна возможностей» заключили соглашение о сотрудничестве
16:00 | 20 марта
Роман Новиков: «На федеральных трассах Саратовской области наблюдается устойчивое снижение всех основных показателей аварийности»
15:50 | 20 марта
Губернатор Роман Бусаргин на активе Саратова отметил, что городская администрация должна начать самостоятельно вкладываться в новые решения по благоустройству
15:48 | 20 марта
Саратовские мужчины в возрасте 60+ выбирают настольный теннис
15:35 | 20 марта
В Саратовской области от атаки БПЛА пострадали 10 человек
12:12 | 20 марта
Сегодня Саратовская область подвергалась массированной атаке БПЛА
09:07 | 20 марта
Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает на выставку «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в исторической миниатюре»
21:15 | 19 марта
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Региональная власть поддержит Саратов в вопросе сноса расселенных аварийных домов и в 2025 году

Новости
Об этом на активе областного центра заявил губернатор Роман Бусаргин.

Региональная власть поддержит Саратов в вопросе сноса расселенных аварийных домов и в 2025 году



«В прошлом году дополнительно выделяли на это Саратову из областного бюджета 50 млн рублей. В этом году эту работу необходимо продолжить, потому что подобных объектов остается еще много. Понимаем, что самостоятельно город не сможет осилить эту нагрузку, поэтому в этом году также окажем финансовую поддержку. Со своей стороны муниципалитет должен не только обеспечить непосредственный снос за счет этих средств, но и на постоянной основе вести работу по освобождению таких зданий от прав третьих лиц, чтобы никаких препятствий не было», - подчеркнул глава региона.