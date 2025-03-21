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Саратовская область и президентская платформа «Россия – страна возможностей» заключили соглашение о сотрудничестве

Новости
Подписано соглашение между президентской платформой «Россия – страна возможностей» и правительством Саратовской области, направленное на установление эффективного сотрудничества. Подписи под документом поставили Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Саратовская область и президентская платформа «Россия – страна возможностей» заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение заключено в целях поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности, создания и развития механизмов по выявлению и поддержке талантов в различных сферах деятельности, обеспечения распространения лучших практик в области развития талантов.

«Подписание соглашения с президентской платформой «Россия – страна возможностей» – это важный шаг для Саратовской области. Наш регион, с его славной историей, культурным богатством и мощным промышленным потенциалом, всегда был местом, где рождаются таланты и реализуются амбициозные проекты. Наше сотрудничество откроет новые возможности не только для молодежи, но и для всего региона, способствуя развитию экономики, поддержке инициатив и укреплению социальной инфраструктуры. Мы уверены, что вместе мы сможем раскрыть потенциал Саратовской области, сохраняя наши традиции и двигаясь вперед к новым достижениям», – прокомментировал Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Подписанный документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Саратовской области проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и сопровождения их участников. В частности, соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предложит новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи, проведению совместных конкурсов, проектов и мероприятий.

«Правительство Саратовской области – наш стратегический партнер. За прошедшие шесть лет более 360 тысяч жителей региона стали участниками проектов, конкурсов и олимпиад президентской платформы «Россия – страна возможностей», из них более 2,4 тысяч участников стали финалистами, а более 860 вошли в число победителей. В Саратовской области открыты Центры оценки и развития компетенций на базе Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского и на базе Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова». Подписанное соглашение откроет новые горизонты для сотрудничества, повысит уровень социального благополучия жителей региона и, главное, укрепит уверенность молодежи в системе реально работающих социальных лифтов в России», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Соглашение призвано повысить уровень вовлеченности граждан Саратовской области в проекты и конкурсы президентской платформы, а также предполагает широкий спектр возможностей взаимодействия между президентской платформой «Россия – страна возможностей» и правительством региона.

Подписанный документ предусматривает возможность формирования со стороны правительства региона предложений об учреждении тематических номинаций в существующих конкурсах или о проведении платформой «Россия – страна возможностей» специализированных проектов.
Кроме того, соглашение направлено на активное развитие сотрудничества между Саратовской областью и президентской платформой «Россия – страна возможностей» в сфере коммуникаций, которое предполагает самый широкий спектр форматов, начиная от информирования жителей о возможности участия в проектах и конкурсах и заканчивая проведением пресс-мероприятий, круглых столов, спецпроектов в средствах массовой информации, приглашением лидеров общественного мнения к обсуждению результатов совместной работы.

Соглашение будет способствовать субъектам РФ в реализации 7 пункта «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» Указа Президента РФ от 4 февраля 2021 года «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».