Губернатор Роман Бусаргин на активе Саратова отметил, что городская администрация должна начать самостоятельно вкладываться в новые решения по благоустройству

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«Важно подходить к вопросам благоустройства не только со стороны уборки территории. В данном случае речь идет о востребованных зеленых зонах, которые объективно нуждаются в обновлении и актуализации. Одна из них - Детский парк, который является любимым местом отдыха для многих горожан. В рамках федеральной программы там ранее преобразилось популярное среди саратовцев спортивное ядро. Жители получили новые возможности для занятий спортом на общедоступной территории», - сказал глава региона.Губернатор обратился к и.п. главы Саратова Михаилу Исаеву, отметив, что будет правильно, если вопрос дальнейшего развития Детского парка возьмет на себя муниципалитет.«Понятно, что сразу охватить все с учетом возможностей бюджета не получится, однако можно, например, разделить территорию парка на несколько частей, реализуя по каждой проект обновления отдельно. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но поэтапный подход позволит в течение определенного срока полностью преобразить парк. Город должен переходить и к самостоятельным вложениям в свою инфраструктуру, брать на себя такую ответственность, не рассчитывая исключительно на поддержку со стороны. Детский парк может стать одним из первых шагов в этом направлении. Это может послужить определенной мотивацией к повышению эффективности бюджетной политики», - отметил Роман Бусаргин.Отдельно глава региона остановился на вопросе развития набережной, которая продолжает расширяться благодаря поддержке Вячеслава Викторовича Володина.«Необходимо наполнять ее инфраструктурой для комфортного отдыха и прогулок горожан. Там должна кипеть жизнь, создаваться различные площадки, кафе и другие элементы. И это зона ответственности именно городской власти. Возможностей для реализации различных решений там предостаточно, не стойте в стороне от этого вопроса», - подчеркнул губернатор.По его словам, в этом году также планируется начать реализацию долгожданного проекта по организации нового спуска к набережной со стороны Триумфальной арки. Он предусматривает и озеленение, и наполнение новой площадки. Сейчас соответствующие документы проходят экспертизу.«Задача городской власти - приступить к работам после завершения всех этих процедур. Качественное воплощение концепции развития этой территории - ваша ответственность. С учетом того, что проект будет реализовываться за счет привлеченных источников, она вырастает вдвойне», - заметил Роман Бусаргин.