Роман Новиков: «На федеральных трассах Саратовской области наблюдается устойчивое снижение всех основных показателей аварийности»

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19 марта в ходе рабочего визита в Приволжский федеральный округ руководитель Росавтодора Роман Новиков осмотрел дорожную инфраструктуру Саратовской области и провел рабочую встречу с губернатором региона Романом Бусаргиным. На повестке дня – перспективы развития всей дорожной сети субъекта РФ.Открывая совещание, Роман Новиков отметил достойные результаты совместной работы Росавтодора, Правительства Саратовской области и региональной Госавтоинспекции по повышению уровня безопасности дорожного движения. По его словам, регион продолжает демонстрировать снижение всех показателей аварийности на федеральной дорожной сети.«По итогам 2024 года (в сравнении с 2023-м) общее количество ДТП снизилось на 7,6 %, погибших – на 12 %, а раненых – на 15,4 %. Позитивная динамика наблюдается и в этом году. Проведенный анализ за январь 2025-го показал также снижение всех показателей аварийности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: количества ДТП – на 52,5 %, погибших – на 23,5 %, раненых – на 59 %. Сегодня важно подтянуть аналогичные показатели уже на региональной сети, сохранив позитивную тенденцию на федеральных дорогах. Безусловно, необходимо продолжить непростую, но очень нужную совместную работу по развитию дорожной сети и сопутствующей инфраструктуры в Саратовской области. Реализация дорожных проектов призвана изменить облик региона и свести смертность на дорогах в результате ДТП к нулю», – прокомментировал Роман Новиков.В свою очередь Роман Бусаргин отметил успехи коллективной деятельности в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, в прошлом году на территории Саратовской области дорожники привели к нормативу почти 190 км автодорог, в том числе 30 объектов регионального и межмуниципального значения суммарной протяженностью 167 км, 13 участков улично-дорожной сети Саратова (12 км) и 20 отрезков – в Энгельсе (8,8 км). В этом году работы на переходящих объектах продолжатся в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».В ходе рабочей встречи стороны подписали дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автодорог на территории региона. Документ предусматривает дальнейшее сотрудничество в данном направлении и своевременное выполнение плана дорожной деятельности.Губернатор Саратовской области поблагодарил Росавтодор за выбранный эффективный подход к формированию программ дорожных работ и всестороннюю поддержку инициатив.Отметим, что в настоящий момент доля федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям, перешагнула за отметку 78 %. Данный показатель будет улучшен после ввода в строй еще ряда крупных объектов. В текущем дорожно-строительном сезоне планируется завершить работы на пяти объектах капитального ремонта, где в общей сложности в четырехполосное исполнение приведут 65,5 км.Речь идет о трех участках трассы Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград, одном отрезке трассы А-298 автомобильная дорога Р-208 «Тамбов-Пенза» – Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан и ещё одном – на автодороге Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград.До конца 2030 года на территории Саратовской области планируется капитально отремонтировать еще 16 участков федеральных трасс, из них 12 – с доведением дороги до четырех полос движения (это порядка 73,1 км).Еще восемь объектов общей протяженностью 82,3 км будут построены и реконструированы в рамках федерального проекта «Развитие федеральной сети» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В их числе – обход города Пугачёва.Данный проект строительства реализуется при поддержке Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина.Работы уже стартовали. Специалисты здесь построят современную и безопасную четырехполосную трассу протяженностью 11 км и возведут транспортную развязку, два путепровода через железнодорожные пути, один – в составе транспортной развязки, также устроят три разворотные петли и две площадки для отдыха.В этом году на объекте дорожники устроят земляное полотно и завершат работы по переустройству коммуникаций. Завершить все работы и запустить движение автомобилей по альтернативному маршруту в объезд городских улиц со светофорным регулированием планируется в 2027 году.*** В Саратовской области в оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» находится 2 250,9 км федеральных дорог. Отметим, что в прошлом году были введены две транспортные развязки на трассе Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград», капитально отремонтировано 24,5 км федеральных трасс.