Сегодня Саратовская область подвергалась массированной атаке БПЛА

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По сообщению Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата:▪️ 54 БпЛА – над территорией Саратовской области,▪️ 40 БпЛА – над территорией Воронежской области,▪️ 22 БпЛА – над территорией Белгородской области,▪️ девять БпЛА – над территорией Ростовской области,▪️ по три БпЛА – над территориями Курской области и Республики Крым,▪️ один БпЛА – над территорией Липецкой области.«Есть пострадавшие. Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, у нас достаточно большое количество поврежденных гражданских объектов, в том числе частные дома и несколько учреждений социальной сферы. Преимущественно это выбитые окна.Восстановительные работы по учреждениям будут проведены в кратчайшие сроки. Перед городскими администрациями поставлена задача оперативно обойти всех граждан, чье имущество оказалось повреждено, чтобы проработать вопрос материальной поддержки. Никто не должен остаться со своими проблемами один на один. Все ответственные структуры сейчас продолжают работать в усиленном режиме», - подчеркнул Роман Бусаргин.Из-за возгорания на аэродроме также эвакуированы жители нескольких СНТ. В связи с этим введен режим ЧС муниципального уровня. Такое решение было принято в целях обеспечения безопасности. На месте работают управление региональной безопасности и областная служба спасения.«Продумайте все вопросы по размещению граждан и дополнительной поддержке. Сейчас ваша задача - сделать все, чтобы у граждан не возникало никаких сложностей. Для всех ведомств это приоритет», - обратился губернатор к главе Энгельсского района Максиму Леонову.По словам Максима Леонова, подписано постановление о введении на территории Энгельсского района режима Чрезвычайной Ситуации муниципального уровня.По телефонам горячей линии на базе ЕДДС (8 (8453) 56-71-29, 95-42-23.) собирается информация от жителей о повреждении имущества.Муниципальная комиссия начнет объезд адресов с выездом на место с целью фиксации повреждений и размера ущерба для оказания материальной помощи жителям.