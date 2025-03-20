Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает на выставку «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в исторической миниатюре»

просмотров: 138

Новый выставочный проект представляет диорамы, отражающие события различных периодов Великой Отечественной войны: ожесточенные бои на начальном этапе, сражения за Ленинград и Великий Новгород, противовоздушная оборона Саратова, Сталинградская битва (боевые действия на Мамаевом кургане, в заводских кварталах города, воздушный бой легендарной летчицы-асса истребительной авиации Л.В. Литвяк), боевые походы североморской подводной лодки «Краснознаменная Д-3», окончание самой кровопролитной в истории войны.Одна из диорам создана по мотивам снимка известного советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея. Весной 1945 года он запечатлел нашу землячку Марию Лиманскую, регулировавшую движение у Бранденбургских ворот в поверженном Берлине. Легендарная фотография вошла в историю под названием «Бранденбургская мадонна» и стала одним из символов Победы.Авторами диорам являются сотрудники Исторического парка, увлекающиеся моделированием (реконструкцией исторических событий): специалист по маркетингу и художник Надежда Рожкова, научный сотрудник Дмитрий Эйрих. Элементы художественного оформления выставочного пространства подготовлены специалистом по технической поддержке информационно-коммуникационных систем Сергеем Рындиным. Кроме того, в витринах размещены бережно сохранившиеся в семейных архивах сотрудников и друзей Исторического парка предметы, принадлежавшие родственникам - участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.Также на выставке можно увидеть миниатюру позиции зенитного орудия, располагавшейся на месте дислокации 720-го зенитно-артиллерийского полка на территории поселка Увек для защиты прифронтового Саратова от налетов фашистской авиации на железнодорожный мост через Волгу и нефтеперерабатывающий завод. Диорама была создана саратовским моделистом Вячеславом Комаревцевым под впечатлением от находки, сделанной участниками археологической экспедиции под руководством директора Исторического парка Дмитрия Кубанкина во время раскопок на территории Увекского городища.Каждая диорама создана с исключительным вниманием автора к исторической достоверности и аутентичности. Продуманный сюжет в сочетании с реалистичной мини-бутафорией позволяют зрителю погрузиться в атмосферу военных событий 1941-1945 гг. и вызывают желание внимательно рассматривать все детали как будто застывшего в 3D-формате кадра. Макеты на выставке представлены в масштабах 1:35, 1:72, 1:400.Военно-историческая миниатюра – это искусство реконструкции исторических событий, где используются уменьшенные копии реальных предметов и персонажей. Создание таких макетов – кропотливый и длительный процесс, включающий в себя оформление моделей военной техники, зданий, природного ландшафта, фигурок солдат, их вооружения и других элементов, связанных с военной историей страны. Авторы используют широкий спектр материалов: от традиционного пластика и металла до дерева и других современных композитных материалов. Достоверно передать образы помогает изучение фронтовых фотографий, униформы и вооружения военнослужащих, просмотр кадров кинохроники и т.п. В результате диорама становится наглядным пособием по изучению определенного периода истории Великой Отечественной войны.Выставка дополнена материалами из семейных архивов жителей Саратова и области о героях фронта и тыла, включенными в цифровой проект «Победа. Моя история».«80-летие Великой Победы — особенная дата для каждого жителя нашей страны. Поэтому в течение 2025 года, который также объявлен Президентом РФ Годом защитника Отечества, саратовский Исторический парк представляет специальную программу, на которую мы приглашаем и школьников, и студентов, и взрослых. С февраля посетители уже могут увидеть арт-выставку «Мужество за гранью» о воинах, принимавших участие в вооруженных конфликтах XX века и специальной военной операции. Учащихся различных образовательных учреждений ждут тематические экскурсии, лекции, интеллектуальные игры, мастер-классы «Машины Победы». А в мае - июне мы откроем два масштабных мультимедийных выставочных проекта: федеральный, созданный в сотрудничестве с Государственным историческим музеем и региональный, посвященный Героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – нашим землякам», — отметил директор Исторического парка «Россия — Моя история» Дмитрий Кубанкин.