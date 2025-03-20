На встрече с жителями Ленинского района обсуждают развитие сквера «Территория детства»

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На встрече обсуждается вопрос строительства новой школы на 1100 мест. В Ленинском остро стоит вопрос переполнения образовательных учреждений. Дети вынуждены учиться в две смены.Родители неоднократно обращались в администрацию с просьбой строительства. Один из возможных вариантов — неблагоустроенная часть сквера «Территория детства».В случае строительства школы на данной территории она составит единый комплекс объектов с центром детского творчества. Сквер прирастет спортивным ядром, где жители района смогут заниматься командными видами спорта.Глава администрации Ленинского района Дмитрий Чубуков подчеркнул, что часть сквера, где сейчас гуляют жители, планируется благоустроить, установить новые площадки, малые архитектурные формы, видеонаблюдение.На вопрос Михаила Исаева о том, кого подвезли на автобусе на встречу в Ленинском районе зал рассмеялсяИ.п.главы Саратова подчеркнул, что планируется построить современную школу со спортивным ядром, которая поможет разгрузить школы Ленинского района, которые в настоящее время переполнены в два раза.Директор Центра детского творчества Татьяна Тихонова рассказал о том, что в тёплое время года учреждению приходится постоянно вызывать группу быстрого реагирования, потому что в той части сквера, которая расстраивается для размещения школы используют любители спиртного.“Такое соседство с детским учреждением педагогам центра совершенно ни к чему. Если это территория для того, чтобы здесь росли, гуляли, развивались дети, то нужно создавать все условия для этого", - рассказала директор учреждения.Ее слова присутствующие встретили аплодисментами.