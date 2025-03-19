В России и за рубежом начинается масштабная международная акция «Сад памяти»

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В 2025 году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.18 марта первые высадки традиционно проходят в южных регионах страны, в том числе в Крыму и Севастополе. Памятные деревья также высадили в Луганской Народной Республике и Херсонской области. За рубежом к акции присоединились добровольцы из Индии, Египта и Кипра.Каждый желающий может посадить своё дерево памяти. Достаточно выбрать локацию на сайте сад-памяти.рф и зарегистрироваться. Инвентарь выдадут на месте. Кроме того, деревья можно высадить самостоятельно, например, на дачном участке, после чего добавить свою локацию на сайте проекта, заполнив простую опросную форму.#Победа80