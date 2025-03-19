19 марта 2025 СРЕДА
Новости
10:00 | 19 марта
За первые дни весенней охоты выявлено 7 нарушений
09:03 | 19 марта
Саратовский туристический бизнес представляет регион на международной выставке
17:01 | 18 марта
В Энгельсской городской клинической больнице № 2 им А.Г. Кассиля расширяется спектр оказываемой помощи
15:46 | 18 марта
Просветителей Саратовской области приглашают стать участниками юбилейного сезона Знание.Премия
13:40 | 18 марта
Игорь Комаров: «Во всех 14 регионах округа реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы»
18:00 | 17 марта
Общественные организации провели патриотическую акцию ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
17:10 | 17 марта
Сотрудник районной администрации стал участником программы «Наши герои»
17:00 | 17 марта
Грантовая поддержка семейных ферм позволяет внедрять современные технологии
16:30 | 17 марта
Александр Полстянкин завоевал три медали Всероссийских соревнований по бадминтону
15:43 | 17 марта
Здоровье важно здесь и сейчас: почти 100 миллионов россиян прошли профилактические осмотры в 2024 году
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

За первые дни весенней охоты выявлено 7 нарушений

Новости
За первые дни весенней охоты выявлено 7 нарушений


15 марта на территории Саратовской области начался сезон весенней охоты на селезня утки с подсадной (манной) уткой.

На сегодняшний день выдано 4 тыс разрешений на добычу водоплавающей птицы на территории общедоступных охотничьих угодий.

Количество выданных разрешений находится на уровне прошлогодних показателей, но у охотников изменились приоритеты в способе получения разрешений на добычу: абсолютное большинство (более 2 тысяч разрешений) получено через портал Госуслуги, 1700 — при личном посещении, остальные — через МФЦ.

Охота в Саратовской области повышает туристическую привлекательность региона. Почти половину разрешений, полученных через портал Госуслуги получено охотниками из других регионов: Самарской, Пензенской, Ульяновской, Московской, Волгоградской областей, республики Мордовия, Чувашии. Разрешения направлялись в Санкт-Петербург, Симферополь и даже на Ямал.

В выходные дни инспекторами комитета охотничьего хозяйства области было проведено 47 рейдов по соблюдению правил охоты. Основными нарушениями остаются отсутствие необходимых документов и разрешений на право охоты.

По выявленным фактам составлено 7 протоколов об административных правонарушениях предусмотренных ст. 8.37 ч.1 КОАП.