За первые дни весенней охоты выявлено 7 нарушений

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15 марта на территории Саратовской области начался сезон весенней охоты на селезня утки с подсадной (манной) уткой.На сегодняшний день выдано 4 тыс разрешений на добычу водоплавающей птицы на территории общедоступных охотничьих угодий.Количество выданных разрешений находится на уровне прошлогодних показателей, но у охотников изменились приоритеты в способе получения разрешений на добычу: абсолютное большинство (более 2 тысяч разрешений) получено через портал Госуслуги, 1700 — при личном посещении, остальные — через МФЦ.Охота в Саратовской области повышает туристическую привлекательность региона. Почти половину разрешений, полученных через портал Госуслуги получено охотниками из других регионов: Самарской, Пензенской, Ульяновской, Московской, Волгоградской областей, республики Мордовия, Чувашии. Разрешения направлялись в Санкт-Петербург, Симферополь и даже на Ямал.В выходные дни инспекторами комитета охотничьего хозяйства области было проведено 47 рейдов по соблюдению правил охоты. Основными нарушениями остаются отсутствие необходимых документов и разрешений на право охоты.По выявленным фактам составлено 7 протоколов об административных правонарушениях предусмотренных ст. 8.37 ч.1 КОАП.