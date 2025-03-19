Саратовский туристический бизнес представляет регион на международной выставке

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12 предпринимателей Саратовской области принимают участие в 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства «MITT 2025».Участие регионального бизнеса организовано при поддержке Центра «Мой бизнес» на условиях софинансирования. Услуга предоставляется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».«MITT 2025» проходит с 18 по 20 марта в Москве. Это одно из крупнейших событий в сфере туризма, которое уже более 30 лет объединяет профессионалов отрасли со всего мира. Это международная деловая площадка для стран, регионов и компаний со всего мира.В 2025 году в выставке примут участие более 900 компаний из 30 стран мира и 58 регионов России.