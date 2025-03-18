Просветителей Саратовской области приглашают стать участниками юбилейного сезона Знание.Премия

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Российское общество «Знание» запустило пятый сезон главной просветительской награды страны Знание.Премия. Заявки принимаются до сентября 2025 года на официальном сайте. Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2024–2025 годах.В пятом сезоне Знание.Премия будет вручаться в 18 номинациях, включая несколько новых. Так, специально к Году защитника Отечества, объявленному в 2025 году указом Президента РФ Владимира Путина, была учреждена номинация «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Претендовать на звание лучшего в ней смогут те просветительские проекты и просветители, которые популяризуют подвиги защитников Отечества, героическое прошлое и настоящее нашей страны, а также содействуют сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма.В 2025 году главная просветительская награда также впервые будет вручена в номинации «За вклад в сохранение традиционных ценностей». Претендовать на нее смогут просветители и инициативы, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей, а также укрепление института семьи.Номинация «За вклад в просвещение в сфере “История и политика”» объединит просветителей и просветительские проекты, способствующие популяризации знаний в области истории и политики, а номинация «За вклад в просвещение в сфере “Обучение и наставничество”» – просветителей и проекты, способствующие развитию культуры обучения и наставничества, созданию условий для передачи знаний, навыков и опыта между поколениями.Номинации «За просветительскую деятельность в школе», «За просветительскую деятельность в университете», «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования» и «Советник – просветитель» будут преобразованы в категории в рамках одной новой номинации – «За просветительскую деятельность в образовательной организации».Более того, в рамках Знание.Премия впервые пройдет региональный этап, благодаря которому просветительские проекты и просветители, оказавшие значительное влияние на развитие просвещения в своем регионе, будут отмечены на местном уровне.